Общество

Псковичи стали менее уступчивыми в вопросах зарплатных ожиданий – опрос

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей региона и выяснили, что они стали менее уступчивыми в вопросах зарплатных ожиданий.

Опрос, проведенный осенью 2024 года, показал, что лишь 29% готовы уступить и снизить свои зарплатные ожидания ради нового трудоустройства или сохранения текущего место работы. Причем за год доля таких респондентов упала на 15%: в 2023 году готовы были демпинговать ради гарантированного трудоустройства сразу 44% соискателей в Псковской области.

«Таким образом, чтобы не терять в доходе, местные жители готовы либо увольняться из компании, которая не удовлетворяет их зарплатным потребностям, либо просто находиться в более длительном поиске, не размениваясь, так скажем, на мелочи» – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

В свою очередь существенно выросло число тех, кто, наоборот, не пойдет ни на какие уступки и просто откажется от вакансии или даже текущего места работы, если зарплата в ней ниже, чем его зарплатные запросы. Если в 2023 году таких было 37%, то сейчас 50%.

Наименее уступчивыми в зарплатном вопросе оказались работники ритейла (сразу 67% откажутся снижать зарплатные запросы), работники транспортной сферы (62%), автобизнеса (60%), медики (60%) и закупщики (60%). А вот более гибкими оказались ИТ-специалисты (42% готовы уступить в зарплате).