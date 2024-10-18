Общество

Ушел из жизни актер Сергей Белый

В возрасте 67 лет скончался российский актер Сергей Белый. Информация об этом указывается в профиле артиста на сайте «Кино-Театр.ру». При этом причины смерти на данный момент неизвестны.

фото: кино-театр.ру/omela

«Белый Сергей Борисович. 13 марта 1957 - 7 октября 2024», — говорится в его профиле.

При этом на сайте говорится, что последнее обновление информации о Сергее Борисовиче состоялось 23 октября 2024 года, пишет Московский Комсомолец.

Сергей Белый запомнился зрителю своими ролями в сериалах «Пепел», «Великолепная пятерка», «Гастролеры» и других картинах.