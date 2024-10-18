Общество

«PRO-ПРАВО»: Брачный договор и новации в законодательстве. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 октября.

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, руководитель комитета по правовому просвещению АППО, член Ассоциации юристов России, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, член Общественной палаты города Пскова Анна Соколова в этот раз предложила поговорить о брачном договоре и новациях в законодательстве, а также о повышении госпошлин при разделе имущества.