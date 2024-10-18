Общество

Новые меры поддержки семей в регионе перечислили псковичам

Новые меры социальной поддержки семей в Псковской области перечислила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева во время онлайн-брифинга на ПЛН-FM.

«В прошлом году приняли программу по повышению рождаемости до 2030 года. Приняли новую меру для молодых мам до 25 лет. Приняли пакет мер: при рождении первого ребенка выдается единовременная выплата 100 тысяч и до 300 тысяч, если есть ипотека. Компенсационная выплата - 1613 рублей до совершеннолетия и освобождение от транспортного налога. Пользуется большой популярностью», - сказал Ольга Евстигнеева.

Также она отметила, что пока рано делать выводы об эффективности принятых мер, так как прошло еще небольшое количество времени с момента их принятия.

«Сложно говорить об эффективности, так как приняли недавно. Выплата пособия кормящим малоимущим - 1000 рублей. Приняли эту меру по обращениям граждан, так как в других регионах она есть, а у нас не было», - добавила Ольга Евстигнеева.