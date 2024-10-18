Общество

На что можно потратить региональный маткапитал, рассказали псковичам

На что можно потратить региональный материнский капитал, рассказала в эфире ПЛН-FM председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

В Псковской области предусмотрена локальная мера поддержки молодых мам, напомнила Ольга Евстигнеева. Региональный материнский капитал проиндексировали. Теперь он составляет 107 500 рублей.

Материнский капитал в Псковской области предусмотрен для использования его для улучшения жилищных условий или для догазификации. Этот перечень применения был расширен. «Сейчас это и получение образования. Если ребенок инвалид, можно купить техническое средство реабилитации, лекарства. Можно воспользоваться на подготовку ребенка к школе», - уточнила Ольга Евстигнеева.