Общество

Ольга Евстигнеева: Взять приемного ребенка — осознанное решение семьи

Комитет по социальной защите Псковской области по итогам 2023 года занял второе место в РФ по показателям усыновления детей. Об этом в эфире ПЛН-FM рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

«Комитет по социальной защите по итогам 2023 года занял второе место по усыновлению детей в РФ. У нас большое количество детей устраивается по разным направлениям в семьи. Опекунство, приемные семьи, усыновление, - сказала Ольга Евстигнеева. - Это осознанное решение семьи: взять другого ребенка. Как правило, берут 2, 3 детей. У некоторых детей есть диагнозы и ограничения по здоровью. Родители готовятся, проходят школу приемных родителей. Наши специалисты всегда проводят работу с семьями перед тем, как ребёнок придет в семью. Выплаты зависят от возраста. В среднем около 11 тысяч рублей».

Также она отметила, что комитет активно взаимодействует с сайтом «Госуслуги», через который упрощается использование мер поддержки.