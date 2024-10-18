Стартовала регистрация на второй региональный форум «Найди себя в Псковской области»

Открыта регистрация на второй региональный форум «Найди себя в Псковской области», который состоится в Доме молодежи 14 ноября. Мероприятие пройдет под девизом «Карьера начинается здесь» и нацелено на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Фотографии: правительство Псковской области
В этом году участников форума ожидают практико-ориентированные тренинги, интерактивные игры, мотивационные встречи и многое другое. Среди новшеств — проект «Открытое собеседование», в рамках которого молодые люди смогут пообщаться с экспертами из числа крупных работодателей в формате импровизированных экспресс-собеседований.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 11 ноября включительно. Одобрение заявок осуществляется на конкурсной основе.