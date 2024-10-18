Общество

Стартовала регистрация на второй региональный форум «Найди себя в Псковской области»

Открыта регистрация на второй региональный форум «Найди себя в Псковской области», который состоится в Доме молодежи 14 ноября. Мероприятие пройдет под девизом «Карьера начинается здесь» и нацелено на создание условий для самоопределения и карьерного развития молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

В этом году участников форума ожидают практико-ориентированные тренинги, интерактивные игры, мотивационные встречи и многое другое. Среди новшеств — проект «Открытое собеседование», в рамках которого молодые люди смогут пообщаться с экспертами из числа крупных работодателей в формате импровизированных экспресс-собеседований.

«Прошлогодний опыт оказался удачным, и мы решили, что это событие должно стать регулярным. Форум открывает молодым людям новые возможности для саморазвития и выстраивания карьерной траектории, благодаря мероприятию они могут показать свои навыки и личные качества, полезные на рынке трудоустройства. Особенно ценно, что в рамках форума люди, которые в не столь отдаленном будущем выйдут на рынок труда и станут его основной движущей силой, взаимодействуют с реальными работодателями, видят их запрос, а также свои сильные и слабые стороны. Наша задача — работать на перспективу, и такие мероприятия максимально эффективно этому способствуют», — сказала председатель комитета по труду и занятости населения региона Алена Трунова.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 11 ноября включительно. Одобрение заявок осуществляется на конкурсной основе.