Общество

Александр Котов о строительстве очистных сооружений в Порхове: «Сильно хвалить подрядчика не буду, но и больших претензий нет»

Подвели итоги очередной планёрки на строительной площадке очистных сооружений канализации в Порхове, которая состоялась сегодня, 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

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Для оценки выполненных работ на объекте присутствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-губернатор Нинель Салагаева, глава Порховского района Юрий Семёнов, представители подрядной организации и муниципалитетов.

«Сильно хвалить подрядчика не буду, но и больших претензий на сегодняшний день нет, – Качество нареканий не вызывает. "Эколос-ПроектСтрой" старается выполнять все свои обязательства. Есть объективные причины некоторых трудностей, потому что объект дорогостоящий и сложный – и в монтаже, и в оборудовании. Но на сегодняшний день есть уверенность, что в указанные сроки, то есть до 25 декабря, будут проведены пуско-наладочные работы, и очистные сооружения могут быть предъявлены к сдаче в эксплуатацию. Объект в высокой степени готовности». - сообщил Александр Котов.

Также он отдельно отметил работу главы района Юрия Семёнова и участие в общем результате руководителя регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максима Долгалёва.

«Юрий Семёнов постоянно контролирует ситуацию на объекте – и в режиме рабочих планёрок, которые регулярно здесь проходят, и в текущем режиме, в том числе. Всё, что требуется от муниципальной команды как от заказчика, всё выполняется в срок. Важно, что налажено хорошее взаимоотношение с подрядной организацией. Ещё особо хотел бы отметить работу наших энергетиков – руководителя филиала Россетей Максима Долгалёва и его заместителя Вадима Богачёва. Наши партнёры чётко выполняют свои обязательства по подключению объекта к электрическим сетям по постоянной схеме, работают безукоризненно и, самое главное, качественно», – добавил Александр Котов.

В настоящее время основной объём строительных и монтажных работ выполнен. Из крупных задач в рамках контракта остаётся только демонтаж старого здания, установка ограждения и благоустройство территории. Асфальт, по заверениям субподрядчика, будет положен до конца октября. Работы по подключению объекта к электроснабжению проходят в соответствии с графиком.