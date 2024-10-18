Общество

Бойцов псковского спецназа отметили региональными наградами

Торжественные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине со дня образования частей и подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации, проходят в Псковской области. Центральное из них в четверг, 24 октября, состоялось на плацу одного из воинских подразделений в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с годовщиной образования спецназа псковских военнослужащих и ветеранов службы поздравил руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов. Он поблагодарил всех, кто достойно несет военную службу, и зачитал приветственный адрес главы региона.

«Псковский спецназ вписал немало славных страниц в историю Вооруженных сил России. Вы всегда были там, где требуются отвага, мужество и высочайший уровень профессионализма. Бригада внесла большой вклад в отечественную историю. Особое место в череде ваших подвигов занимает участие в специальной военной операции. Псковский спецназ был в числе первых, кто встал на защиту суверенитета и безопасности нашей страны и до сих пор остается на передовой, выполняя самые сложные задачи. Мы с уважением и благодарностью относимся ко всем беспримерным подвигам, совершенными вами и вашими сослуживцами», — отмечается в приветственном адресе Михаила Ведерникова.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Андрей Вьюнов вручил служащим подразделения спецназа благодарственные письма правительства области и другие региональные награды.

К личному составу подразделения обратился и командир псковской бригады специального назначения. Он поздравил бойцов с праздником, отметив, что служащие в спецназе всегда выполняли задачи на самых важных и опасных рубежах, и пожелал им здоровья, бодрости духа и победного завершения спецоперации.

Напомним, День частей и подразделений специального назначения установлен указом президента Российской Федерации в 2006 году. Он был учрежден в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Дата 24 октября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1950 году министр Вооруженных сил СССР и Военный министр СССР, маршал Советского Союза А. М. Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в самом глубоком тылу вероятного противника.