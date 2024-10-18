Общество

Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий»: феминитивы и профессионалы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка на «ПЛН FM» (102.6 FM).

В новом выпуске - о лексике со сложной судьбой, словах, обозначающих профессии женщин. Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.