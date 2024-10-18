Общество

Спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в два раза

По данным МТС Web Services (MWS), закупки российскими компаниями отечественного программного обеспечения в облаке MWS во втором квартале 2024 года выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским офисным ПО в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Более всего за год спрос вырос на цифровое рабочее пространство на базе ПО МойОфис. Его закупки в облаке МТС Web Services увеличились более чем в два раза. В 1,4 раза выросли продажи корпоративного файлового хранилища и корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro. Кроме того, растет спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк и платформу роботизации MWS RPA.

Чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры — почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании — по 10%, строительные организации — 6%.

Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи — в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности — в 1,9 раза.