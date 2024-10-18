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Общество

САЕ-решение Т1 вошло в реестр российского ПО

24.10.2024 13:15|ПсковКомментариев: 0

Мультидисциплинарный инженерный анализ (CAE) Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка, вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Разработкой решения занимается Т1 Интеграция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Включение сведений о продукте в реестр российского ПО предоставляет преференции правообладателям при участии в государственных и муниципальных закупках, а также позволит заказчикам применять продукт в рамках работ, подразумевающих использование доверенного ПО, и при выполнении государственных заказов, что особенно важно для высокотехнологичных отраслей.

CAE-решение Т1 позволяет осуществлять междисциплинарный инженерный анализ с учетом самых актуальных требований российской высокотехнологической промышленности. Продукт используется для задач гидрогазодинамики, теплообмена, прочности, электричества, оптики, электромагнетизма и фотоники. Внедрение CAE-инструмента на ранних стадиях проектирования помогает повысить эффективность разработки и снизить затраты благодаря минимизации количества экспериментов и заблаговременному обнаружению проблем.

Т1 Интеграция собрала команду специалистов с опытом развития и внедрения инженерного софта, что позволило обеспечить новому продукту доступность и простоту использования. Решение может быть интересно не только профессиональным расчётчикам, но и широкому классу инженерных специалистов. CAE-решение Т1 может быть включено в состав различных пакетов программного обеспечения CAD/CAE/PLM/EDA, что существенно расширяет сферу его применения, снижает материальные затраты компаний и сокращает время разработки новых инновационных изделий

«Мы создавали CAE-инструмент с опорой на запросы и отраслевые особенности российского бизнеса, чтобы промышленность могла ускорить процесс разработки сложных технических изделий, повысить их качество и надежность. Включение этого решения в Реестр российского ПО — важный для нас этап. Этот шаг поможет не только расширить возможности использования решения, но и укрепит доверие крупных игроков российского рынка из различных индустрий», — сообщил Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

Источник: Псковская Лента Новостей
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