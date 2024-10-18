Общество

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии в 2025 году

Средний размер страховой пенсии с 2025 года будет составлять 24 тысячи рублей. Об том в четверг, 24 октября, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Он отметил, что в сфере социальной политики были учтены необходимые гарантии. В качестве примера он привел недавнее решение об индексации пенсий работающим и не работающим пенсионерам и пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности. Повышение произойдет с 1 января 2025 года.

«Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — заключил Силуанов.

Накануне стало известно, что в России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Предлагается разрешить труженикам села досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет, пишут «Известия».