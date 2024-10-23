Общество

Почти в 20 регионах в октябре выявлены случаи бешенства

В 18 регионах России в октябре выявлены случаи бешенства животных. На основе данных Россельхознадзора, в сентябре зараженных животных выявили в 21 регионе.

23 октября карантин по бешенству ввели власти Москвы в районе Люблино. Региональные санитарные службы еще семи субъектов за последний месяц объявили о такой же мере, пишут «Известия».

Главные переносчики бешенства среди диких животных — лисицы, рассказал замдиректора организации Никита Лебедев на научно-практической конференции «День борьбы с бешенством».

Эксперты, опрошенные «Известиям» рассказали, что вирус может передаваться через укус и при попадании слюны инфицированного животного на слизистые оболочки. Если у человека или животного появились первые симптомы бешенства, спасти его уже нельзя. Единственный способ предотвратить заболевание — прививка, сделанная после контакта с потенциально опасным животным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство регистрируется более чем в 150 странах мира, ежегодно от него умирают более чем 60 тысяч человек. В группе риска находятся дети в возрасте до 15 лет, потому что они чаще всех контактируют с животными.

Напомним, ранее карантин по бешенству в Псковской области ввел в пустошкинской деревне Ясная Поляна.