Александр Котов: Таможенники добросовестно и ответственно несут службу на благо региона и страны

Работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации – от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Спикер регионального парламента отметил, что современные реалии ставят перед таможенными органами новые вызовы, связанные с изменениями глобальной геополитической и экономической ситуации. «Компетентный подход позволяет не просто преодолеть существующие трудности, но и увидеть на пути решения проблем новые возможности для развития отечественных субъектов таможенной деятельности», - заметил Александр Котов.
«Добиться заметных результатов работы псковской таможне позволяет высококвалифицированный и сплоченный коллектив. Вы добросовестно и ответственно несёте службу на благо нашего региона и страны, сохраняя традиции и следуя принципам предшественников – ветеранов таможенной службы. Здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов!» - заключил председатель областного Собрания.