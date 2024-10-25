Общество

Александр Котов: Таможенники добросовестно и ответственно несут службу на благо региона и страны

Работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации – от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Таможня – современное и эффективное ведомство, которое играет значимую роль в защите национальных интересов и укреплении финансовой безопасности страны. Деятельность сотрудников напрямую связана с пополнением федерального бюджета и формированием благоприятных условий для предпринимательской активности», - сказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что современные реалии ставят перед таможенными органами новые вызовы, связанные с изменениями глобальной геополитической и экономической ситуации. «Компетентный подход позволяет не просто преодолеть существующие трудности, но и увидеть на пути решения проблем новые возможности для развития отечественных субъектов таможенной деятельности», - заметил Александр Котов.

«Добиться заметных результатов работы псковской таможне позволяет высококвалифицированный и сплоченный коллектив. Вы добросовестно и ответственно несёте службу на благо нашего региона и страны, сохраняя традиции и следуя принципам предшественников – ветеранов таможенной службы. Здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов!» - заключил председатель областного Собрания.