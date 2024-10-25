Общество

Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 октября.

В этот день в Усвятах проходят памятные мероприятия в память о защитниках района в годы Великой Отечественной войны.

Советские части держали активную оборону в районе поселка Усвяты около 20 месяцев. Неоднократные попытки фашистов выбить их с занимаемых рубежей и захватить Усвяты были безуспешными. Активной обороной войска Красной Армии сорвали план противника нанести удар с фланга и тыла. Враг понес большие потери.

6 октября 1943 года начался период боевых действий войск Советской Армии в районе Усвят. 47-я стрелковая дивизия пошла в наступление. Это было сделано в соответствии с планами Невельской наступательной операции. В результате развернувшегося наступления оставшаяся в оккупации территория района была полностью освобождена.