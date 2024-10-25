Общество

В псковском медколледже от гриппа привились 85% преподавателей и 70% студентов

В Псковском медицинском колледже прививку от гриппа сделали 85% преподавателей и 70% студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Пскове в сентябре. Иммунизация – надежный способ защититься от тяжелых последствий этой болезни, напомнили в комитете и подчеркнули, что чем выше коллективный иммунитет, тем меньше вероятность заболеть у человека, встретившегося с вирусом.

«Грипп – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире, с которым ежегодно сталкиваются до 1 миллиарда жителей планеты. Инфекция распространяется от больного человека к здоровому в основном воздушно-капельным путем – ее легко подхватить при чихании, кашле, разговоре. Опасность гриппа многие недооценивают, полагая, что он не страшнее обычной простуды. Однако болезнь может приводить к тяжелым осложнениям, среди которых пневмония, бронхит, обострение астмы, миокардит, энцефалит и полиорганная недостаточность», - рассказали специалисты.