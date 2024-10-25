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Общество

Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант для каждого

25.10.2024 15:26|ПсковКомментариев: 0

Новая версия нейросетевой модели Сбера GigaChat — ещё более удобная, мощная и многофункциональная. Воспользоваться GigaChat MAX уже сегодня может любой желающий на сайте, в телеграм-боте и соцсети «ВКонтакте».

Новый уровень навыков

За счет изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все навыки модели, от сокращения текстов и ответов на открытые вопросы до генерации идей. Также улучшилась выделение смысловых частей текста, блоки кода и формул для науки, а структура ответа стала более читаемой и красивой.

Эксперт в различных областях

GigaChat теперь обладает еще большим экспертным объёмом знаний в огромном диапазоне предметных областей. Команда разработчиков обновила и расширила обучающие датасеты, что повысило качество ответов моделей в таких областях как экономика, право и медицина. Особенно усилилась модель по научным вопросам в биологии, химии, физике. Также на 25% выросло качество решения математических задач согласно открытым датасетам GSM8K и MATH.

На текущий момент по последним результатам бенчмарка MERA GigaChat MAX заняла первое место среди всех российских AI-моделей и находится в числе лидеров среди зарубежных. А по результатам внутренней оценки в бенчмарке MMLU (Massive Multitask Language Understanding) модель достигла 80% в знаниях о реальном мире и науках.

Работа с изображениями

Благодаря новой модальности, пользователь может отправить иллюстрацию, чтобы сервис использовал её как дополнительный контекст. Модель поможет опередить что изображено на загруженной картинке. Также GigaChat MAX распознает печатный и рукописный текст, формулы, графики, таблицы и анализировать данные, которые в них содержатся. А с помощью нейросети Kandinsky пользователь может создать изображения на любую тему.

Контекст диалога

Модель теперь более качественно держит контекст в многошаговых диалогах, то есть умеет связывать новые вопросы с предыдущей информацией. Для русскоязычных диалогов улучшилось качество сжатия текста, теперь пользователь может работать с текстом на 15% длиннее чем раньше. А еще ответы генерируются быстрее, чем раньше.

Помощник бизнесу

В ближайшее время сервис станет доступен для бизнеса через облачное API. Это позволит использовать модель для решения еще большего количества сложных и разнообразных бизнес-задач, например, в маркетинге — поможет обобщить отзывы на товар, сделает рерайт пресс-релиза, подготовит статью в заданном стиле. Новые знания будут полезны компаниям для формирования сопроводительной правовой документации, подготовки протокола биологического метода, объяснения скрипта эксперимента. А функция работы с изображениями, поможет аналитикам сфотографировать часть исследования, загрузить изображение и в несколько кликов получить короткое содержание текста, его ключевую тему и сформировать план дальнейшей работы с ним. Существенно возросли математические способности модели, что значительно расширяет спектр применения GigaChat в бизнесе. А наиболее востребованные бизнесом функции суммаризации и качество ответов на вопросах/ответах к таблицам выросли на 30%.

«GigaChat MAX — даёт совершенно новый уровень взаимодействия с генеративным искусственным интеллектом. Это и бесплатный помощник, и собеседник, соавтор и консультант, доступный всем круглосуточно с любого устройства. Модель стала ещё быстрее, удобнее и полезнее для всех, что даёт каждому жителю России новые возможности для развития своего потенциала. Некогда читать длинный текст? Попросите GigaChat сделать саммари. Нужно сочинить поздравление с днём рождения для знакомого? Поручите это нейросети. Не нравится заголовок? Пусть GigaChat предложит сразу десять вариантов. И это лишь единичные примеры того, как можно использовать GigaChat MAX — мощный инструмент повышения личной и профессиональной эффективности», - старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Реклама: ПАО «Сбербанк России», erid: 2SDnjd5he91

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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