Общество

Более 30 тысяч долларов США обнаружили псковские таможенники в пылесосе

34 тысячи долларов США обнаружили псковские таможенники в пылесосе, 13,5 тысячи долларов - в нижнем белье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, подводя итоги работы ведомства за 9 месяцев 2024 года.

Кроме этого, в 2024 году сотрудники таможенных постов выявили в багаже физических лиц 21 золотой и 18 серебряных слитков высшей пробы. Коллекцию из 18 редких минералов не позволили вывезти в Европу.

400 тысяч упаковок незадекларированных запчастей выявили сотрудники таможни на железной дороге.

За 9 месяцев текущего года таможней возбуждено более 6 тысяч дел об административных правонарушениях и 50 уголовных дел. За этот период взыскано штрафов на сумму, превышающую 80 млн рублей.

Напомним, День таможенника России отмечают 25 октября.