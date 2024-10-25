Общество

«Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Управдом», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 октября.

Сегодня Олег Добрынин с помощью соведущего, руководителя управляющей компании «Новый квартал» Антона Васильева будет разбираться в сложном для многих псковичей вопросе — в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.