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Общество

С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области

26.10.2024 09:17|Псков

С шестью бойцами, погибшими при исполнении воинского долга при защите Отечества, простились в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе простились с майором Сергеем Гавриловым, старшиной Алексеем Андреевым, гвардии рядовым Юрием Владимировым, рядовым Ярославом Биркадзе, рядовым Владиславом Трейбергом, рядовым Сергеем Яковлевым.

 

«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», - добавил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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