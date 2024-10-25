С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области

С шестью бойцами, погибшими при исполнении воинского долга при защите Отечества, простились в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В регионе простились с майором Сергеем Гавриловым, старшиной Алексеем Андреевым, гвардии рядовым Юрием Владимировым, рядовым Ярославом Биркадзе, рядовым Владиславом Трейбергом, рядовым Сергеем Яковлевым.
«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», - добавил губернатор.