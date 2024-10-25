Общество

Гастроэнтеролог объяснила неэффективность диеты по группам крови

С конца 1990-х годов не теряет популярность диета по группам крови. Ее приверженцы считают, что по группе крови можно определить, какая пища будет усваиваться лучше, а какая не принесет пользы для здоровья. Насколько эффективно соблюдать такую диету, рассказала «Известиям» гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

В 1996 году вышла книга «4 группы крови — 4 образа жизни», напомнила она. Написал ее американец Питер Д’Адамо, который считал, что группа крови зависит от того, какая пища преобладала в питании предков: молочная, мясная или растительная. А значит, чтобы сохранить здоровье, нужно есть те продукты, которые соответствуют группе крови, иначе случится нарушение обмена веществ и разовьется ожирение.

«Такая система питания, как и любая популярная диета, заключается в исключении определенных продуктов из рациона. По сути несколько уже существующих диет распределили по группам крови, причем случайным образом, не основываясь на серьезных научных исследованиях. Например, человеку с первой группой крови рекомендуется рацион, который является вариантом белковой диеты, рацион для человека со второй группой крови напоминает вегетарианскую диету. Людям с третьей группой крови рекомендуется молочная диета, а с четвертой — диета японская, маленькие порции пищи с преобладанием морепродуктов», — объяснила врач.

По словам специалиста, бездумное исключение некоторых продуктов, наоборот, может нанести вред. Например, избыток белка в рационе может нарушить витаминный обмен, негативно повлиять на печень и почки. В растительной пище недостаточно железа, зато много грубой клетчатки, поэтому диета, рекомендованная для второй группы крови, может привести к анемии, вздутию живота и диарее.

Молочная диета, рекомендованная для людей с третьей группой крови, как уточнила Кашух, противопоказана при непереносимости лактозы. А морепродукты для некоторых жителей России малодоступны, и полноценно питаться ими не получится. Рацион должен быть сбалансированным, с учетом местности проживания, культурных особенностей и других факторов, отметила гастроэнтеролог.

Она указала на то, что сбалансировать питание, используя в том числе анализы крови, возможно, но только не на основе ее группы, а отталкиваясь от биохимии.

Врач подчеркнула, что по биохимическому анализу крови можно определить, в каком состоянии находятся поджелудочная железа, почки и печень, узнать, есть ли риск анемии, каких витаминов и минералов не хватает, а каких в избытке. И уже исходя из этих данных вместе с врачом-диетологом разработать индивидуальный рацион, пишут «Известия».

«Как правило, для поддержания хорошего самочувствия достаточно вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, заниматься физической активностью, сбалансированно питаться, регулярно проходить профилактические осмотры, по возможности ограничить стресс. Если есть подозрения, что на самочувствие или внешний вид влияют какие-либо заболевания, нужно обратиться к врачу, который назначит грамотное лечение. Это гораздо полезнее для здоровья, чем популярные диеты», — заключила Кашух.