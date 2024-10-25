Общество

В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект № 729100-8 "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"», - сказано в документе.

Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 29 октября.