Минфин указал на угрозу финстабильности из-за роста долговой нагрузки развитых стран

Хронический рост долговой нагрузки в развитых странах создает серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.

«Продолжение хронического роста долговой нагрузки в развитых странах создает серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности. Поэтому крайне важно, чтобы страны с развитой экономикой разработали надежные среднесрочные стратегии фискальной консолидации для сдерживания долговой уязвимости», - приводятся слова Чебескова в сообщении Минфина РФ.

Замминистра также призвал Международный валютный фонд внимательно отслеживать прогресс по этому направлению.