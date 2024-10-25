Общество

В Госдуме рассказали о вступающих в силу в ноябре законах

В ноябре 2024 года в России вступят в силу несколько новых законов. Об этом в субботу, 26 октября, напомнили на сайте Госдумы РФ.

С начала месяца Роскомнадзор будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Чтобы попасть в него, владельцы должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.

С 7 ноября ужесточатся правила въезда мигрантов в РФ. Информацию, которая получена в результате государственной геномной регистрации, можно будет использовать для установления личности иностранцев и людей без гражданства. Также предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое.

11 ноября досрочно прекращаются полномочия граждан, которые представляют интересы населения страны в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.

С 26 ноября региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров, проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий и спасению жизни людей. Исключения касаются земель лесного фона, обороны и особо охраняемых природных территорий.

Помимо этого, для выявления и пресечения нарушений в особо охраняемых природных территориях будут регулярно проводиться рейды. Инспекторы смогут фиксировать замусоривание или использование открытого огня.

Нововведения коснутся и майнеров криптовалют. В ноябре их деятельность будет легализирована. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). Однако в отдельных регионах страны такая деятельность может быть запрещена правительством.