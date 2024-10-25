Общество

Минпросвещения: уровень занятости участников «Абилимпикса» составляет 93%

Уровень занятости участников Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» составляет 93%, 33% из них трудоустроены. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Уровень занятости участников чемпионата составил 93,5%. Из них 50% продолжили обучение, 33% трудоустроились. 15% участников не трудоустроены по объективным причинам. Наша основная задача - привести к стопроцентному трудоустройству всех участников, которые заняты в этом движении», - сказала она на пленарном заседании чемпионата.

Колударова уточнила, что в рамках развития международного сотрудничества в очном формате в чемпионате примут участие делегации пяти дружественных стран: Азербайджана, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Зимбабве, Катара. А в дистанционном формате принимают участие делегации трех дружественных стран: Республики Никарагуа, Республики Армения, Китайской Народной Республики.

Финал чемпионата стартовал в выставочном центре «Гостиный двор» в Москве, он пройдет с 26 по 29 октября. На площадке пройдут соревнования по 50 основным и 11 презентационным компетенциям, более 1 000 человек из всех регионов страны будут бороться за медали и звания лучшего в своей компетенции, пишет ТАСС.