Общество

Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Его авторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Законом устанавливается, что право на разрешение на временное проживание в упрощенном порядке может быть предоставлено иностранному гражданину, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в России.

Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно закону, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.

Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации.

Законом предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если решением суда, вступившим в законную силу, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также в случае признания судом брака с гражданином Российской Федерации, послужившего основанием для получения соответствующего разрешительного документа, недействительным, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что после ужесточения требований к условиям получения разрешения на временное проживание для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами РФ, заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранным гражданином РВП.

По его словам, увеличение срока брака для получения разрешения на временное проживание в России, в том числе для дальнейшего получения гражданства, поспособствует предотвращению мошеннических действий и схем.