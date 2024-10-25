Общество

На Солнце наблюдают магнитные петли высотой существенно больше Земли

Магнитные петли, чья высота существенно превышает размеры Земли, наблюдаются на Солнце из-за вспышек. Для жителей нашей планеты они не представляют угрозы, сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

«На Солнце 26 октября произошла очередная мощная вспышка - класса Х1.8. Она относится к событиям с длительным спадом рентгеновского излучения. На снимках орбитальной обсерватории SDO видна гигантская аркада поствспышечных магнитных петель, у которых продолжают светиться в ультрафиолете и рентгене их вершины - поэтому излучение спадает медленно. Высота этих петель - около 200 тыс. км, это гораздо больше размеров Земли», - сказал Язев корреспонденту ТАСС.

Ученый отметил, что магнитные петли на Солнце - довольно частое явление. На жителей Земли их появление напрямую не влияет. Сама вспышка также едва ли приведет к магнитной буре на нашей планете - «выброс летит в сторону», добавил исследователь.

Ранее 26 октября ученые зарегистрировали на Солнце две мощные вспышки, одна из которых относится к высочайшему классу Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ), пишет ТАСС.