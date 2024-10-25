Участковые и следователи требуются в полицию Великих Лук

В ОМВД России по городу Великие Луки на службу приглашаются граждане Российской Федерации на должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Требуются кандидаты на должности:
- участковый уполномоченный полиции;
- полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (кинолог) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
- полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;
- следователь;
- помощник следователя.
Требования к кандидатам: образование не ниже среднего, отсутствие судимости, годные по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел, возраст не старше 50 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, 55 лет для замещения среднего и старшего начальствующего состава.
Социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел:
- при выслуге 20 лет - право на пенсионное обеспечение (в пенсионный стаж входит служба в Вооруженных силах Российской Федерации, учеба на дневных отделениях учебных заведений);
- сотрудники ОВД зачисляются на специальный воинский учет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 40 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска;
- предоставляются путевки в санатории и дома отдыха МВД России;
- имеется возможность получения бесплатного юридического образования по заочной форме обучения.
Обращаться по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская, 14, ОМВД России по городу Великие Луки, кабинет №322, телефон – 3-02-41 (отдел кадров). Резюме направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru