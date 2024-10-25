Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков! в своем Telegram-канале.

«Низкий поклон старшему поколению за беспримерный военный и трудовой подвиг, восстановление хозяйства района и светлое будущее, подаренное этой земле. Желаю жителям мирного неба и крепкого здоровья, а всему муниципалитету – благополучия и процветания!» - сказал губернатор.

Напомним, Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 26 октября.