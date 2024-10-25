Общество

В Палкино открыли памп-трек прямо напротив администрации посёлка

Памп-трек для тренировок на велосипедах и самокатах открыли в посёлке Палкино Псковской области вчера, 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский спортсмен Алексей Захаренков.

Фото здесь и далее: Александр Захаренков/ ВКонтакте

Памп-трек построили напротив администрации посёлка. Для детей и всех любителей данного вида спорта здесь оборудовали всё необходимое. Специалисты при постройке сделали дренаж, чтобы вода не стояла вокруг асфальта и трасса была безопаснее.

В первый же день после открытия у трека собралось много ребят, которые обладают даже минимальными навыками езды, чтобы опробовать новое развлечение. Теперь, для всех активных детей посёлка - это новое место притяжения.

Для безопасной езды на треке необходимо держать плечи и голову на одном уровне, а велосипед качать под собой и отталкиваться от кочек, за счёт чего будет осуществляться разгон.

Трек открыт в рамках проекта Псковские курорты и осуществлён при поддержке администрации посёлка Палкино.