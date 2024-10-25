Общество

Минздрав рассчитывает, что к концу 2024 года диспансеризацию пройдут 70% россиян

Программа диспансеризации и профилактики должна охватить более 102 млн жителей РФ в 2024 году, что составляет 70% от численности населения страны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«В 2023 году программа диспансеризации и профилактики охватила более 73,8 млн человек. План текущего года был самый амбициозный - это более 102 млн человек или 70% от численности населения», - сказал он на национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение 2024». Камкин отметил, что при условии выполнения такого плана, Россия будет сопоставима с развитыми странами мира с точки зрения отзыва населения на призывы пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

«В 2023 году охват пациентов с болезнями системы кровообращения диспансерным наблюдением составил 86,6%», - рассказал замминистра.

III Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение 2024» проходит в Москве с 28 по 29 октября. Мероприятие проводится в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира, пишет ТАСС.

Программа конгресса включает в себя восемь тематических треков, в рамках которых планируется обсудить вопросы здоровьесбережения, ключевые направления развития системы здравоохранения РФ, а также стратегии борьбы с различными заболеваниями.