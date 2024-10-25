Т1: ИТ-инфраструктура – фундамент цифровизации отечественного транспортного комплекса

Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, приняла участие в форуме «Общественный транспорт 2024». Технический директор Т1 Интеграция Алексей Изосимов выступил в сессии «Цифровая трансформация пассажирских перевозок», где рассказал о перспективах развития ИТ-инфраструктуры для отечественного транспортного комплекса.
Участники сессии обсудили внедрение цифровых инноваций, возможности применения ИИ в транспортной отрасли, стимулирование разработок отечественного программного обеспечения, «умный» транспорт будущего. Алексей Изосимов подчеркнул, что импортозамещение открывает возможности для роста российских предприятий, но вместе с этим ставит перед ними технологические задачи. В процессе перехода на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры транспортной отрасли возникает необходимость замещения корпоративных сервисов. Отрасль также сталкивается с увеличившимся числом киберугроз, и новыми регуляторными требованиями в части обеспечения информационной безопасности.
«Общественный транспорт 2024» — ежегодный форум, организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей. Целью одного из наиболее масштабных деловых мероприятий в сфере логистики и пассажирских перевозок является поддержка и развитие инициатив бизнеса. В форуме принимают участие ведущие производители подвижных составов, оборудования и новых технологий для развития инфраструктуры городского транспорта.