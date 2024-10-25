В России сахарным диабетом заболевают более 1,1 тысячи человек ежедневно

Более 1,1 тысячи человек заболевают в России сахарным диабетом ежедневно. В основном ставится диагноз сахарный диабет второго типа, сообщила директор, завкафедрой персонализированной и трансляционной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.
Она пояснила, что по статистике в России каждый сотый страдает ожирением. «Экспертная оценка, реальная статистика говорит о том, что каждый третий в России имеет ожирение, следовательно, каждый третий россиянин имеет большой риск развития сахарного диабета», - отметила она. Между тем, 30% пациентов с ожирением заболевают сахарным диабетом второго типа, а у ожирения более 200 осложнений.
Она отметила, что по плану в ближайшее время в каждом регионе страны будут открыты эндокринологические центры, а усилия государства направлены на своевременное и многофакторное лечение таких пациентов, пишет ТАСС.