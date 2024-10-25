Общество

В России сахарным диабетом заболевают более 1,1 тысячи человек ежедневно

Более 1,1 тысячи человек заболевают в России сахарным диабетом ежедневно. В основном ставится диагноз сахарный диабет второго типа, сообщила директор, завкафедрой персонализированной и трансляционной медицины Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

«Каждый день заболевают сахарным диабетом 1 150 человек. И давайте представим эту цифру в аналогии: ежегодно диабетом заболевает такая армия пациентов, которая равна населению Калининграда, населению Чебоксар, города Кирова, населению Брянска. В основном это второй тип сахарного диабета, это огромные масштабы», - рассказала Мокрышева на III Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение - 2024».

Она пояснила, что по статистике в России каждый сотый страдает ожирением. «Экспертная оценка, реальная статистика говорит о том, что каждый третий в России имеет ожирение, следовательно, каждый третий россиянин имеет большой риск развития сахарного диабета», - отметила она. Между тем, 30% пациентов с ожирением заболевают сахарным диабетом второго типа, а у ожирения более 200 осложнений.

«Одно из самых грозных - это сахарный диабет. Сахарный диабет второго типа может быть крайне тяжелым, имеет огромное количество осложнений, прежде всего сердечно-сосудистых, и гибель половины пациентов с сахарным диабетом случается по причине острых сердечно-сосудистых событий: инфаркты, инсульты, серьезные осложнения», - добавила эксперт.

Она отметила, что по плану в ближайшее время в каждом регионе страны будут открыты эндокринологические центры, а усилия государства направлены на своевременное и многофакторное лечение таких пациентов, пишет ТАСС.