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Общество

«Дневной дозор»: Нужна ли замена Хэллоуину?

29.10.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужна ли замена Хэллоуину?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В эру интернета общение между людьми стало намного проще. Многие путешествуют, узнают об обычаях и культуре других стран, а нередко и перенимают понравившиеся традиции. Кроме того, разного рода праздники продвигают торговые сети, которые неплохо зарабатывают на продаже атрибутики к тому же Дню святого Валентина, а также к Хэллоуину. До 20 годов текущего века в России было немало поклонников этих праздников.

Но в последнее время в стране наметилась общая тенденция на укрепление консервативных, традиционных, в первую очередь - отечественных национальные ценностей. В этой связи регулярно появляются предложения запретить некоторые зарубежные фильмы, музыку или использование иностранных слов, в некоторых случаях. К этой же категории относятся и «чуждые» россиянам праздники — законодатели неоднократно призывали найти им замену. Так, альтернативой Дня всех влюбленных с «валентинками» должен был стать День Петра и Февронии с ромашками. А на смену Дня Октябрьской революции уже давно пришел День народного единства.

Очередной претендент на отмену - Хэллоуин. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести ребрендинг западного праздника. Депутат считает, что главная проблема Хэллоуина в том, что он транслирует иностранные смыслы, которые в итоге впитывает молодежь России. Он предлагает создать собственный праздник, который будет называться «Ночь таинственных историй». По задумке вице-спикера Госдумы, праздник вместо западных символов будет популяризировать российские.

Заменить Хэллоуин на что-то более близкое по духу россиянам хотят уже не первый год. В 2022 году западный праздник предлагали поменять на День Бабы Яги. Так нужно ли насильно прививать любовь к российской культуре? Что эффективнее: запрет или наполнение западных праздников, раз уж они полюбились россиянам, новым, «скрепным» смыслом? Расскажем об этом в программе «Дневной дозор».

«Хэллоуин - это праздник мракобесия, который придумали на Западе», и в России его отмечать не нужно, считает директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. И для того, чтобы он ушел из нашей жизни, нужно лучше изучать историю нашей страны. И отмечать православные праздники.

«Все, что запрещается, начинается быть лакомым кусочком. Недавно мы обсуждали эту тему между собой, с друзьями, где разная категория была по возрасту. Вот Петр Первый открыл окно в Европу, набежало тут всякого, и принесли с собой не наши, не православные праздники. Хэллоуин — это праздник мракобесия, который придумали на Западе. Нам нужно вернуть нашу историю и довести эту историю так, чтобы молодежь поняла, что они живут в стране с богатейшей историей. С такой историей, на которую с завистью смотрит весь мир».

Организатор праздников и мероприятий Ясёна Лебедева считает, что этот праздник ничем не лучше и не хуже остальных. Для многих заведений это лишь инфоповод, который позволяет привлечь клиентов. Так же Ясёна Лебедева напомнила, что в России раньше любили маскарады и карнавалы. А сейчас, к сожалению, про них все забыли.

«В целом называть какой-либо праздник - не имеет особо значения. Наша Дума и вообще политики любят переименовывать, что угодно, чтобы освоить некий бюджет, потому что нужно переписать какие-то программы, если переименовываются улицы, там вообще целая история огромная, поменять таблички и так далее. По поводу популяризации я считаю, что у любого заведения есть определенное количество, набор инфоповодов, чтобы собрать публику. Этот инфоповод ничем не лучше и не хуже других. Для меня, например, 8 марта, которое для многих просто является праздником весны, женщин, красоты, то если покопаться, то это вообще праздник, который придумала Клара Цеткин».

Кинорежиссер и художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев считает, что необходимо бороться с зарубежными праздниками, но переименование Хэллоуина в «Ночь таинственных историй» - это не выход. Нужно возрождать исконно славянские праздники, такие, например, как Иван Купала.

«С моей точки зрения, западные праздники, типа Хэллоуина, вредны. И я считаю, что нужно от них избавляться. Это, собственно, привнесенные в нашу культуру праздники, никакого отношения, собственно, ни к каким-то традиционным праздникам в России не имеющие. Это индустрия. Хэллоуин — это в чистом виде индустрия. И несение, скажем так, западных каких-то ценностей в нашу праздничную культуру. Поэтому я считаю, что от этого надо избавляться. Но надо от этого избавляться не путем переименования западного праздника. У нас, простите, есть летом подобный праздник, исторический, с многовековой историей. Это летний праздник Иван Купала, описанный, собственно говоря, даже Гоголем и имеющий тысячелетнюю историю. Мне кажется, просто нужно нам самим про такие праздники задумываться. У нас все это есть».

Псковский священник, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора отец Антоний напоминает, что с праздником Иван Купала тоже все не так однозначно, и в нем мало христианского. Хэллоуин же можно сравнить с зимними святками. В этот период молодежь и дети ходили по домам колядовать. Церковь на протяжении веков проповедует, что колядки недопустимы, эта традиция языческая и греховная. Менять же один неодобряемый церковью праздник другим отец Антоний не считает верным. Лучше популяризировать среди молодежи нашу историю и наши традиции. Кто хочет, тот легко найдет альтернативу времяпреповождения.

«Одно лишь переименование никак не изменит самой сути праздника. Требуется наполнить каким-то новым содержанием, хотя я не очень понимаю, как это будет сделано. Скорее всего, не запрет должен последовать. Запреты — это тоже реклама. К запрещённому ещё больше людей, наверное, тянет. Лучше предложить его не популяризировать. Наверное, русские аналоги этого Хэллоуина, тоже ничего хорошего в себе не несущие, были популярны на Руси в рождественские времена, в период рождественских святок, там тоже переодевались в разную нечисть. Церковь также всегда не то что боролась, осуждала подобные вещи. А какой-то аналог одних событий отрицательного характера заменять другим, с таким же с отрицательным содержанием, наверное, тут тогда лучше ничего не менять».

Доктор культурологии, кандидат педагогических наук Александр Голышев считает, что человек имеет право отмечать любой праздник, который захочет. Но популяризировать зарубежные праздники в различных заведениях и соцсетях не стоит.

«Мы живём в такое время, когда каждый имеет право отмечать то, что он хочет, если он не нарушает при этом конституционную основу нашего государства. Если о нём не будут говорить по радио, телевидению, в соцсетях и так далее, то всё или умрёт, или, наоборот, будет возникать. Никто не отмечает Хэллоуин, кроме тех, кто это хочет отмечать. Чем меньше внимания, тем быстрее помрёт этот праздник. Каждый имеет право его праздновать, если хочет. Но создавать ему государственную афишу или региональную афишу, или еще какие-то мероприятия поддерживать через устоявшуюся социальную сеть — это просто неправильно и не нужно этого делать».

Главный режиссер Дома офицеров, депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева считает, что в Пскове никто массово этот праздник не отмечает, а если и проходят какие-то мероприятия, то, как правило, в кафе и ресторанах с целью привлечения клиентов. Запрещать же Хэллоуин не стоит, это может вызвать отторжение и привести к обратному результату.

«Я думаю, что полная замена вызовет исключительно отторжение. А изменить - да, в этом что-то есть, только нужно это делать тонко, грамотно, учитывая чаяния и желания современной молодежи. В основном молодежь у нас тыквочки вырезает. Я считаю, что в этом есть некое рациональное зерно, и изменить формат празднования можно и нужно. Я не вижу такой массовости в праздновании Хэллоуина. Это где-то делается, наверное, в наших кафе, ресторанах, в качестве детских комнат, в качестве привлечения, наверное, клиентской базы. А такого, чтобы это носило такой массовый характер, нет, я не замечала».

Директор продюсерского центра «Королев продакшн», шоу-мен Николай Королев считает, что на сегодняшний момент популярность этого праздника в России угасает. И если будет выстроена грамотная политика популяризации российской культуры, то он сам по себе скоро исчезнет. А вот запрещать ничего не стоит, потому что запреты редко срабатывают так, как нужно.

«Мне кажется, что логично делать акцент на то, что близко русскому человеку, традиционные ценности, которые у нас существуют испокон веков. Нужно делать акцент на этом. То есть это должна быть популяризация всех моментов, связанных с русским человеком, с русской культурой. И это должно быть не навязано, а именно сделано так, что человек понимает, что это интересно, актуально, что это ему близко. Запрещать что-либо? Я вообще не сторонник запретов, потому что запреты ни к чему хорошему не приводят, даже из нашей истории. Запрет тех же самых алкогольных напитков. Все уже проходили, и это было еще хуже, чем при продаже алкоголя в магазине. Это были и отравления, и смертельные исходы, потому что искали там, где не надо было искать. То же самое здесь, мне кажется. Если грамотную политику выстроить по поводу позиционирования правильности праздников, которые исконно являются нашими, то и другие сами по себе уйдут. Да и в принципе сейчас, на данный момент - актуальности Хэллоуина как такового нет. Я как работник клуба культуры в прошлом помню, как гремел этот праздник еще 10 лет назад, помню его актуальность. А сейчас у молодежи он не имеет такой значимости, как это было в нашу бытность 10−15 лет назад. То есть у меня дети-подростки, и я могу сказать, что они не акцентируют внимание на этом празднике. В принципе они об этом даже не говорят. Это значит, что он потерял уже какую-то значимость для них. Запрещать, мне кажется, не совсем правильно. А вот прививать наше исконно русское и традиционное - это важно для развития нашего общества».

«Сколько людей, столько и мнений» - именно так можно сказать про сегодняшнюю тему. Ведь изменения в культуре и традициях происходят на протяжении всей истории. Когда-то в дореволюционной России праздновали Рождество, а в советской России — Новый Год. Кто-то быстро принимает изменения и подстраивается, кто-то им сопротивляется, а кто-то пытается возродить то, что ушло. И каждый человек вправе придерживаться своей позиции.

Ирина Донская

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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