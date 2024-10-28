Международная конференция по ИИ и машинному обучению AI Journey пройдёт 11-13 декабря

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пройдёт в Москве с 11 по 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.
На три дня AI Journey снова станет ключевой площадкой, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперёд. Ключевая идея конференции о возможностях AI на благо человека говорит о том, чего люди и организации ожидают от искусственного интеллекта и в чём видят его роль. Мероприятие состоится в гибридном формате, будет организована онлайн трансляция на сайте.
Традиционно программа AI Journey будет разделена на три тематических блока: наука, бизнес и общество, в которых примут участие ведущие российские и международные исследователи, ученые, представители органов власти и бизнеса. Ключевые выступления с главной сцены в прямом эфире будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).
В рамках трека «Наука» участники смогут послушать доклады ведущих международных учёных и узнать о последних достижениях в развитии AI-технологий, и о том, как AI помогает в исследованиях.
В бизнес-блоке можно будет узнать о практических кейсах внедрения AI-решений в различных сферах экономики и оценить возможности AI для повышения эффективности предприятий.
А в треке «Общество» в фокусе внимания будет искусственный интеллект для решения социальных задач. Так, участникам расскажут, как AI поддерживает устойчивое развитие планеты, помогает людям в работе и частной жизни, раскрывает потенциал человека.
Специальный молодёжный трек AI Junior поможет всем, кто начинает свой путь в AI, погрузиться в мир искусственного интеллекта.
Конференция в Москве завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе AI Journey будут подведены итоги открытого отбора научных статей — AIJ Science. Самые значимые работы по традиции войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук, автор лучшей статьи получит денежное вознаграждение