Общество

Международная конференция по ИИ и машинному обучению AI Journey пройдёт 11-13 декабря

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пройдёт в Москве с 11 по 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сбере.

На три дня AI Journey снова станет ключевой площадкой, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперёд. Ключевая идея конференции о возможностях AI на благо человека говорит о том, чего люди и организации ожидают от искусственного интеллекта и в чём видят его роль. Мероприятие состоится в гибридном формате, будет организована онлайн трансляция на сайте.

«AI Journey, которая пройдет в Москве с 11 по 13 декабря — не только крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту, но и площадка для профессионального роста разработчиков и учёных. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, поэтому тема международного сотрудничества также найдёт отражение в программе нашей конференции. Я приглашаю всех, кому интересен искусственный интеллект, кто разрабатывает эти технологии или применяет их в работе и в жизни, — а сегодня все мы так или иначе их используем, — стать участником трёхдневного путешествия, в котором каждый найдёт для себя что-то увлекательное и полезное и откроет новые грани AI-возможностей. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Традиционно программа AI Journey будет разделена на три тематических блока: наука, бизнес и общество, в которых примут участие ведущие российские и международные исследователи, ученые, представители органов власти и бизнеса. Ключевые выступления с главной сцены в прямом эфире будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ).

В рамках трека «Наука» участники смогут послушать доклады ведущих международных учёных и узнать о последних достижениях в развитии AI-технологий, и о том, как AI помогает в исследованиях.

В бизнес-блоке можно будет узнать о практических кейсах внедрения AI-решений в различных сферах экономики и оценить возможности AI для повышения эффективности предприятий.

А в треке «Общество» в фокусе внимания будет искусственный интеллект для решения социальных задач. Так, участникам расскажут, как AI поддерживает устойчивое развитие планеты, помогает людям в работе и частной жизни, раскрывает потенциал человека.

Специальный молодёжный трек AI Junior поможет всем, кто начинает свой путь в AI, погрузиться в мир искусственного интеллекта.

Конференция в Москве завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе AI Journey будут подведены итоги открытого отбора научных статей — AIJ Science. Самые значимые работы по традиции войдут в научный журнал, который выпускается совместно с Российской академией наук, автор лучшей статьи получит денежное вознаграждение