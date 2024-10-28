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Общество

День борьбы с инсультом празднуют в мире

29.10.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day), который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) в 2006 году, с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

Но история даты, отмечаемой сегодня, началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006-м была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот День.

Сегодня в организацию входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и около 100 организаций из разных стран мира. Это ученые, научные организации и общества по борьбе с инсультом.

Инсульт — это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток; это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.

Факторы, которые могут спровоцировать инсульт, — повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие физической активности, курение и избыточное употребление алкоголя.

Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. По данным ВОЗ, ежегодно в мире более 13 миллионов человек переносят инсульт, около 6 миллионов человек умирают от этой болезни. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем, если недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей в трудоспособном возрасте (25-50 лет).

В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. Как причина смерти он занимает третье место после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний. На ее долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. По данным Национального регистра инсульта, 31 процент людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20 процентов не могут самостоятельно ходить и лишь восемь процентов выживших больных могут вернуться к прежней работе.

Одним из важнейших способов профилактики инсульта является полноценное питание с учетом всех макро- и микронутриентов. Зачастую риск инсульта можно значительно сократить, отладив рацион — как минимум, исключить «мусорную» еду и рафинированные продукты, уменьшить потребление сладостей.

Профилактические мероприятия имеют огромное значение в решении проблемы роста заболеваемости во всем мире. Многие из них приурочивают как раз к Всемирному дню борьбы с инсультом. В частности, в России проводится акция «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!».

В этот день медики и помогающие им волонтеры организуют работу с населением, осуществляют экспресс-диагностику факторов риска. В Москве и Санкт-Петербурге 29 октября действуют выездные медицинские центры, где каждый может проконсультироваться с врачом — неврологом или терапевтом — и получить информацию о том, как избежать инсульта. В других городах проводятся просветительские акции для широких слоев населения, пишет calend.ru.

Ведь главная задача мероприятий и всей кампании, проводимых в рамках Дня, — повышение осведомленности мирового сообщества, и прежде всего молодежи, о проблеме инсульта, важности правильного и своевременного оказания первой помощи (именно вовремя оказанная первая помощь во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность) и, конечно же, о профилактических мерах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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