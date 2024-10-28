Общество

Несколько детских садов реорганизуют в Великих Луках

Несколько детских садов реорганизуют в Великих Луках. Об этом свидетельствует постановление на сайте администрации Великих Лук.

Реорганизация коснется детского сада №19 комбинированного вида в форме присоединения к нему детского сада №11 комбинированного вида. Наименование учреждения после завершения процесса реорганизации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 комбинированного вида».

Детский сад №19 будет являться правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 комбинированного вида». Местонахождение учреждения: Псковская область, Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, дом 7а.