Более 53,2 миллиона россиян сделали прививку от гриппа

Более 53,2 миллиона человек в РФ вакцинировались от гриппа с начала старта прививочной кампании в сентябре. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю снизилась на 3%, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что 17,4% заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую область.
Также по итогам 43 недели зарегистрировано около 25 тысяч случаев заболевания COVID-19, доминирующим вариантом остается JN.1. Обнаружено 29 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC.
В Псковской области более 157 тысяч человек уже привились от гриппа.