Общество

Большой этнографический диктант в девятый раз напишут в Пскове

Большой этнографический диктант состоится в Пскове с 1 по 8 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с брифинга к IX Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», который проходит в Доме молодежи в Пскове 29 октября.

Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция организована с целью привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором всероссийской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

«В преддверии Дня народного единства в Российской Федерации уже на протяжении целого ряда лет проводятся традиционные этнографические диктанты. Если в 2016 году, когда он только начинался, было всего лишь порядка 90 тысяч участников по всей стране, то в прошлом году это уже почти 3,5 миллиона человек. Я думаю, что это очень хороший показатель большого внимания к традициям, культуре, к истории национальностей большого государства, в котором мы находимся, в котором мы живем. И самая главная цель этнографического диктанта – проявить интерес, возбудить интерес к культуре, к истории, к людям, которые живут у нас, жили в прошлом, чтобы показать, что мы, действительно, единая большая страна. Для нас очень важно, что этот диктант в 2024 году будет проводиться в оффлайн-режиме, может быть, в нем примет участие большее количество участников», - прокомментировал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Участие в диктанте могут принять все желающие.

Изначально этнографический диктант проводился на бумажных носителях. В популяризации немаловажную роль сыграла цифровизация, отметил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

20 вопросов диктанта посвящены народам России. Это базовая часть для всех участников страны. Региональную часть представляют 10 вопросов, отражающие исторические корни Псковской области.