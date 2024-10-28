Большой этнографический диктант в девятый раз напишут в Пскове

Большой этнографический диктант состоится в Пскове с 1 по 8 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с брифинга к IX Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», который проходит в Доме молодежи в Пскове 29 октября.
Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция организована с целью привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором всероссийской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.
Участие в диктанте могут принять все желающие.
Изначально этнографический диктант проводился на бумажных носителях. В популяризации немаловажную роль сыграла цифровизация, отметил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.
20 вопросов диктанта посвящены народам России. Это базовая часть для всех участников страны. Региональную часть представляют 10 вопросов, отражающие исторические корни Псковской области.