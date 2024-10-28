Общество

Владимир Шуляковский: Из-за слабой информированности любое решение властей псковичи принимают «в штыки»

Архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН-FM (102,6 FM) поделился мнением, что негодование народа в отношении принимаемых властями решений по застройке города исходит из слабой информированности и бездействия самих горожан.

«Народ безмолвствует. Горожане молча смотрят на то, что будет на месте того же рынка "Фавор". У нас такая ситуация примерно: решать профессиональные вопросы должны компетентные специалисты, но интересоваться мнением населения нужно. Население надо готовить и учитывать его мнение. В последнее время наблюдается тенденция так называемого "анонимного проектирования", когда неизвестно, кто вообще спроектировал какой-либо проект. Например, площадь Ленина кто проектировал? Или барсиков?» - высказался Владимир Шуляковский.

Он также отметил, что отсутствует отработанный порядок и связка людей, которые принимают решения, и тех, для кого их принимают. Из-за слабой информированности любое решение властей народ принимает «в штыки».