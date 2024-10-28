Общество

Кирилл Дмитриев: Российский фонд прямых инвестиций нарастит взаимодействие с партнерами из БРИКС

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал дальнейшее плодотворное взаимодействие фонда и его партнеров из стран БРИКС. Соответствующее заявление он сделал в рамках саммита объединения, длившегося с 22 по 24 октября.

Фото предоставил Российский фонд прямых инвестиций

В год председательства РФ в БРИКС Российский фонд прямых инвестиций совместно с Деловым советом альянса выступил с инициативами, которые заложат основу для успешного международного взаимодействия в ряде сфер, включая высокие технологии, здравоохранение, различные отрасли экономики.

Одно из ключевых предложений РФПИ во главе с Кириллом Дмитриевым заключается в создании и внедрении удобного, надежного и безопасного механизма соинвестиций. Формирование единой инвестиционной платформы позволит странам-участницам БРИКС легче взаимодействовать друг с другом. В планах – наращивание объемов инвестиций не только в долговой капитал, но и в акционерный. По мнению Дмитриева, РФ сможет привлечь новых партнеров из числа участников объединения, а также поучаствовать в финансировании наиболее перспективных проектов. Один из них – возведение в Бразилии терминалов для продвижения удобрений от российских компаний-производителей на рынок Латинской Америки.

Еще одно обширное поле для взаимовыгодного сотрудничества – развитие технологий ИИ. Кирилл Дмитриев видит возможность существенного наращивания технологического взаимодействия между Российской Федерацией и членами БРИКС. Он рассказал о заинтересованности многих зарубежных компаний из дружественных стран в установлении партнерских отношений с отечественными предприятиями, работающими в сфере высоких технологий. Потенциальный прирост ВВП стран БРИКС за счет внедрения технологий ИИ составит порядка 1,2% или 340 млрд евро в год.

При этом, как добавил Кирилл Дмитриев, страны БРИКС являются одними из мировых лидеров по доле компаний, проводящих исследования или внедряющих в свою работу искусственный интеллект - в прошлом году на них пришлось 20% всех венчурных инвестиций в ИИ в мире.

На саммите БРИКС не осталась без должного внимания и климатическая повестка. Кирилл Дмитриев сообщил о планах российского суверенного фонда стандартизировать в рамках объединения климатические проекты. Это предоставит возможность государствам с недостаточным количеством лесных массивов экономить на борьбе с отрицательными изменениями климата, сохраняя при этом ее эффективность. Инвестируя в российские проекты по поглощению избыточных объемов углекислого газа, участники БРИКС смогут избежать замедления своих темпов роста и сокращения объемов промышленного производства, которое нередко является ключевым фактором загрязнения воздуха и выбросов СО2.

Также РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева вместе с зарубежными партнерами планирует расширить сотрудничество в сфере здравоохранения. Гендиректор суверенного фонда напомнил об успешном опыте применения вакцин семейства «Спутник» в период пандемии коронавирусной инфекции. Он выразил уверенность в том, что и в дальнейшем международное взаимодействие будет не менее плодотворным: РФ и страны БРИКС смогут быстро выводить разработанные препараты на рынки друг друга.

В рамках саммита Кирилл Дмитриев рассказал не только о дальнейших планах, но и об уже заключенных соглашениях. Одно их них – партнерство РФПИ с крупным китайским разработчиком новейших технологий в области хранения и передачи электроэнергии, востребованных в современном автомобилестроении. Генеральный директор российского суверенного фонда подчеркнул, что российско-китайские соинвестиции в создание отечественного электрокара «Атом» будут способствовать развитию в России рынка высокотехнологичных транспортных средств и минимизации негативного влияния на экологию.

Всего на рассмотрении РФПИ во главе с Кириллом Дмитриевым – свыше 50 инвестпроектов со странами-участницами БРИКС на общую сумму более 600 млрд рублей. Их реализация будет способствовать расширению инфраструктуры и развитию множества отраслей – от медицины до высоких технологий.