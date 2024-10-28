Общество

В РФ собираются платить бюджетникам по-новому

В предстоящем году в ряде российских регионов собираются протестировать новую систему оплаты труда бюджетников, которая должна стать более справедливой. Об этом на конгрессе «Национальное здравоохранение» рассказал президент страны Владимир Путин.

По его словам, с 2027 года предполагается распространить систему на сотрудников бюджетной сферы во всех регионах страны, включая здравоохранение. Глава государства напомнил, что зарплата медработников привязана к средней в регионах. Однако этот уровень может сильно отличаться даже в соседних субъектах Федерации.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков объяснил, что в структуре зарплат в рамках эксперимента вырастет доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты станут более стандартными. Ориентиром для оклада выбраны 50 процентов от дохода, пишет lenta.ru.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине октября рассказывал, что ведомство добилось от социальных отраслей понимания в необходимости изменить оценку производительности труда их сотрудников. Чиновник считает, что необходимо смотреть на показатели «выработки на человека», а не на доступность услуги, и уверен, что это не приведет к дополнительной нагрузке.