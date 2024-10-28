Названа дата завершения навигации пассажирских катеров на Талабские острова

Навигация на Талабские острова завершится с 5 ноября, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
В связи с наступлением осенне-зимнего периода навигация пассажирских катеров «Колхоз имени Залита» завершается с 5 ноября текущего года.
Последний день работы катера в этом году - 4 ноября.
Расписание 2-4 ноября:
«Завершающийся навигационный сезон был удачным и активным. Число наших земляков и гостей района, которым удалось полюбоваться красотой Талабских островов, мы сообщим в ближайшее время», - отметила глава района.
Напомним, навигация муниципальных пассажирских катеров на Талабские острова началась в Псковском районе 27 апреля.