Общество

Псковская область поднялась 26-е место в рейтинге по освещению национальных проектов

Псковская область поднялась с 70-го на 26-е место в федеральном рейтинге по итогам работы по информационному освещению национальных проектов и стратегических инициатив в регионах России за сентябрь. Об этом сообщили в Официальном Telegram-канале Псковской области.

Федеральные коллеги из АНО «Национальные приоритеты» отметили активную работу региона по информационному освещению национальных проектов в госпабликах, на региональном ТВ, в отраслевых и региональных СМИ, а также в соцсетях.

«Благодарим нашу большую команду за вовлеченность в решение общих задач!» - отметили в Telegram-канале.