Общество

Выставка «Русский стол» открылась в Пскове

Выставка «Русский стол», посвящённая традиции русского застолья, открылась в выставочном пространстве Дома офицеров Пскова 29 октября. На выставке представлены работы художников из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За столом обсуждают повседневные дела и серьёзные вопросы, устанавливают связи с близкими и знакомыми. Выставка призвана вдохновить людей чаще встречаться и собираться вместе.

На выставке посетители смогут увидеть графику, живопись и декоративно-прикладное искусство в исполнении известных мастеров. В числе участников – Владимир Бердышев, Лариса Гордеева, Николай Захаров и многие другие художники.