Общество

День основания Российского военно-морского флота празднуют 30 октября

Дату 30 октября принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. Согласно приказу главнокомандующего ВМФ РФ, эта дата, начиная с 1996 года, отмечается и как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

Изображение от freepik

Хотя военные флотилии, состоящие из нескольких сотен судов, действовали еще в Киевской Руси в 9-12 веках, но создание регулярного военно-морского флота началось именно в конце 17 века.

(20) 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть». Что стало исторической закономерностью, обусловленной настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития Русского государства, пишет calend.ru.

Поэтому в 1690-х годах в России развернулось военное кораблестроение. Вскоре суда начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Были созданы Азовский и Балтийский флоты, позже — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия.

В первой половине 18 века русские моряки сделали много важных географических открытий. В 1740 году В. Беринг и А. Чириков основали Петропавловск-Камчатский, в 1741 году открыли пролив и достигли западного побережья Северной Америки. В дальнейшем значительные географические открытия, кругосветные путешествия совершили замечательные русские мореплаватели: Ф.Ф. Беллинсгаузен, В.М. Головнин, М.П. Лазарев, Е.В. Путятин.

Во второй половине 18 — начале 19 века Российский военно-морской флот по количеству боевых кораблей вышел на 3-е место в мире, постоянно совершенствовалась тактика боевых действий на море. Это позволило русским морякам одержать ряд блестящих побед.

В историю военно-морского флота России яркими страницами вошли жизнь и подвиги адмиралов: Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, Г.И. Бутакова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, С.О. Макарова.

В годы Великой Отечественной войны советский флот выдержал суровые испытания и надежно прикрывал фланги фронтов, громя фашистов на море, в небе и на суше. Моряки-подводники, морские летчики и воины частей морской пехоты вписали новые страницы в историю морской славы Отечества. В 1941-1945 годах умело руководили боевыми действиями на морских театрах войны адмиралы: Н.Г. Кузнецов, И.С. Исаков, А.Г. Головко, В.Ф. Трибуц, Ф.С. Октябрьский, Л.А. Владимирский, С.Г. Горшков, И.С. Юмашев...

Современный Российский военно-морской флот имеет надежную боевую технику: это мощные ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты морской авиации. Эта техника эффективно работает в умелых руках военно-морских специалистов. Российские моряки продолжают и развивают славные традиции ВМФ России, имеющего уже более чем 300-летнюю историю.

Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала РФ, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.

Традиционно 30 октября в честь годовщины создания регулярного российского флота и профессионального праздника моряков-надводников на кораблях ВМФ России проходят торжественные построения личного состава и подъем Андреевских флагов, праздничные митинги и чествования лучших специалистов.

Напомним, что День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля.