Общество

Лимфому кожи будут диагностировать с помощью микроРНК

В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета совместно с НИЦ «Курчатовский институт» нашли способ повысить точность диагностики грибовидного микоза на ранних стадиях до 90% с помощью исследования экспрессии микроРНК. Грибовидный микоз — это самая частая форма Т-клеточной лимфомы кожи (злокачественного опухолевого заболевания), которую также называют болезнью Алибера-Базена.

«Классическая форма этого недуга обычно выражается красными пятнами на коже, бляшками или узлами, которые нередко изъязвляются. Внешне это может быть похоже на шляпки грибов, отсюда и название «грибовидный микоз». Больного беспокоит сильный, иногда нестерпимый зуд», — рассказала «Известиям» директор Клиники кожных и венерических заболеваний имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова.

Протекать грибовидный микоз может годами и даже десятилетиями, хотя есть и более стремительные формы заболевания. При своевременной диагностике вероятность успешного лечения высокая, пишут «Известия».

Исследователи решили усовершенствовать диагностику грибовидного микоза на основе исследования выработки (экспрессии) определенных видов микроРНК в крови заболевшего человека. Анализ микроРНК — это одно из перспективных направлений в современной медицинской диагностике. Большое количество микроРНК содержится в клетках здорового организма. Они играют важную роль в биологических процессах.

При превращении здоровой клетки в опухолевую меняется экспрессия некоторых видов микроРНК, поэтому анализ профиля этого процесса позволяет судить о возникновении и прогрессии заболевания.

Новый метод способствует совершенствованию диагностики грибовидного микоза на ранних стадиях, повышая точность диагноза до 90%, сделали вывод авторы исследования.