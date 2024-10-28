Общество

Четыре молодых врача-педиатра пришли работать в Псковскую детскую поликлинику

Сразу четыре молодых врача-педиатра пришли работать в Псковскую детскую городскую поликлинику. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

Никита Безродных закончил Иркутский государственный медицинский университет и клиническую ординатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова.

Молодой врач уже имеет небольшой опыт работы от медицинского брата до врача кабинета неотложной помощи и врача-педиатра в медицинских организациях Иркутска и Санкт-Петербурга.

Диана Балыкова закончила Казанский государственный медицинский университет, а во время учебы подрабатывала санитаркой, медицинской сестрой приёмного отделения в Республиканской клинической инфекционной больнице им. профессора А.Ф. Агафонова.

Молодая семья врачей Плотниковы: Ирина и Михаил.

Ирина Плотникова — псковичка, закончила Смоленский государственный медицинский университет.

Михаил Плотников закончил Смоленский государственный медицинский университет, в том числе клиническую ординатуру.

Во время учебы Михаил для студенческого издания написал научную статью «Клинический случай аутоиммунного гепатита у ребенка 8 лет».

«Все молодые врачи уже работают пару месяцев и успели освоиться. Мы всегда рады притоку молодых специалистов, особенно в детское здравоохранение», - отметила Марина Гаращенко.