Число трудоустроенных подростков выросло в Псковской области на 2,6%

В кадровом центре «Работа России» в Пскове 30 октября состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы занятости и трудоустройства несовершеннолетних псковичей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Известно, что в третьем квартале было зарегистрировано 480 трудоустроенных несовершеннолетних, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в третьем квартале 2023 году было трудоустроено 468 человек). Основные категории работников — подростки от 14 до 18 лет, которые ищут временную или сезонную работу.
Наибольшее число несовершеннолетних в Псковской области трудоустраиваются в следующих сферах:
• Образование: помощники воспитателей в детских садах, подсобные рабочие на сезонные работы – 262 человек.
• Культура и досуг: работа в учреждениях культуры, библиотеках – 61 человек.
• Учреждения оздоровления и отдыха – 15 человек.
• Промышленность: кладовщики, уборщики, кухонные работники, подсобные рабочие – 47 человек.