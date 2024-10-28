Общество

Число трудоустроенных подростков выросло в Псковской области на 2,6%

В кадровом центре «Работа России» в Пскове 30 октября состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы занятости и трудоустройства несовершеннолетних псковичей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Известно, что в третьем квартале было зарегистрировано 480 трудоустроенных несовершеннолетних, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в третьем квартале 2023 году было трудоустроено 468 человек). Основные категории работников — подростки от 14 до 18 лет, которые ищут временную или сезонную работу.

«До 18 лет мы отдаем процесс обучения и воспитания молодежи учебным изведением. После 18 лет уже можно обратиться к нам и получить услугу по обучению. Но если говорить о ребятах, которые еще не получили образование, это не будут какие-то серьезные, крупные направления обучения. Здесь можно будет обучиться на мастера маникюра, парикмахера. То есть то, что не требует специальных навыков, то, чему можно научиться без какого-то базового образования. Те программы обучения, которые есть на платформе "Работа России", которые предлагают нам региональные операторы данной программы, в большей степени нацелены на тех людей, которые уже получили какое-то базовое образование, которое можно дальше развить. Либо получить дополнительную профподготовку в направлении, либо усилить то направление, в котором ты работаешь, и как-то расширить кругозор в данном вопросе», - прокомментировала ситуацию на рынке труда директор областного центра занятости Олеся Сергеева.

Наибольшее число несовершеннолетних в Псковской области трудоустраиваются в следующих сферах:

• Образование: помощники воспитателей в детских садах, подсобные рабочие на сезонные работы – 262 человек.

• Культура и досуг: работа в учреждениях культуры, библиотеках – 61 человек.

• Учреждения оздоровления и отдыха – 15 человек.

• Промышленность: кладовщики, уборщики, кухонные работники, подсобные рабочие – 47 человек.